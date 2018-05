Baustellen, Tunnel und nun WLAN: 40 Jahre S-Bahn Rhein-Main

Frankfurt/Main (dpa) - Die S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet feiert an diesem Montag ihren 40. Geburtstag: Am 28. Mai 1978 hatte sie den Betrieb aufgenommen. Damals endete der 2,6 Kilometer lange S-Bahn-Tunnel noch an der Frankfurter Hauptwache. Begonnen hatten die Bauarbeiten für den Tunnel bereits im Jahr 1969. Zehntausende Pendler in der Metropolregion nutzen täglich die S-Bahn-Strecken, um nach Frankfurt oder wieder nach Hause zu gelangen. Neuerdings können sie auf ihren Fahrten in einigen der 191 Züge auch WLAN nutzen, um auf dem Weg zur Arbeit, Schule oder Universität online zu bleiben. Ende 2019 sollen alle Wagen umgerüstet sein.