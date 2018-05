Bayern kritisieren Schiedsrichter-Entscheidung

Berlin (dpa) - Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat Schiedsrichter Felix Zwayer nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale für den nicht gegebenen Elfmeter in der Schlussphase kritisiert. «Ich hätte ihn gegeben. Das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter», sagte Salihamidzic zur Szene in der Nachspielzeit beim 1:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurts Kevin-Prince Boateng hatte Bayerns Javi Martínez beim Stand von 1:2 im Strafraum am Fuß getroffen.