Beamte fischen Marihuana mit Suppenkelle aus Toilette

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. Foto: Oliver Berg/Archiv

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. Foto: Oliver Berg/Archiv

Edenkoben (dpa/lrs) - Beamte haben im Landkreis Südliche Weinstraße Marihuana mit einer Suppenkelle aus einer Toilette gefischt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchsuchten die Ermittler am Sonntagmorgen die Wohnung eines 27-Jährigen in Edenkoben, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.