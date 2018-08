Behinderte Frauen von doppelter Diskriminierung betroffen

Eine junge Frau schiebt eine Frau in einem Rollstuhl am Landwehrkanal entlang. Foto: Britta Pedersen/Archiv

Eine junge Frau schiebt eine Frau in einem Rollstuhl am Landwehrkanal entlang. Foto: Britta Pedersen/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat an die künftige hessische Landesregierung appelliert, sich weiter für eine gute Unterstützung von Frauen mit Behinderung stark zu machen. Diese gesellschaftliche Gruppe sei von einer doppelten Diskriminierung betroffen, sagte Vorstandsmitglied Brigitte Ott am Freitag in Wiesbaden. Als zentrale Anlaufstelle diene das «Hessische Koordinationsbüro für Frauen mit Behinderung», das 2018 sein 25-jähriges Bestehen feiert.