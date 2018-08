Behinderungen an Kaiserlei-Baustelle nach Unfall

Offenbach (dpa/lhe) - Im Bereich der Baustelle am früheren Kaiserleikreisel in Offenbach ist es am Dienstag zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Nachdem ein Lastwagen am Morgen gegen ein in der vorherigen Nacht aufgebautes Gerüst und eine elektronische Sperre gefahren war, war der ehemalige Kreisel nur noch einspurig befahrbar, wie die Stadt Offenbach mitteilte. Autofahrer aus Richtung Bad Homburg konnten demnach nicht von der Autobahn 661 in den Kreisel abfahren. Aus Richtung Frankfurt mussten Fahrer mit Ziel Offenbach den Kreisel ebenfalls umfahren. Die Sperrung sollte bis zum Dienstagabend dauern. Über die Behinderungen berichtete auch die «Offenbach-Post».