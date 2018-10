Behörde informiert über Abriss an Schiersteiner Brücke

Erledigt sein soll der Abriss des sogenannten Herzstücks Ost auf der rheinland-pfälzischen Seite der vielbefahrenen Autobahnbrücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden bis Ende des Jahres. Nur bis zum frühen Montagmorgen müssen wegen der Arbeiten die Abfahrt zur Mainzer Innenstadt in Fahrtrichtung Bingen sowie die Auffahrt in Richtung Bingen gesperrt werden. Der Verkehr auf der Autobahn 643 kann ungehindert über die parallel schon gebaute neue Brücke fließen.

Am Herzstück Ost hatte sich die Brücke im Februar 2015 nach einem Bauunfall gesenkt. Sie musste gesperrt werden, was den Verkehr in der Region wochenlang ausbremste. Der Neubau des Herzstücks soll schließlich bis 2020 entstehen.