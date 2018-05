Behörde prüft wegen Asylbescheiden in Bingen

Berlin/Bingen (dpa) - Das Bundesflüchtlingsamt geht Unklarheiten bei Asylbescheiden in seiner Außenstelle in Bingen nach. Dort hat ein Mitarbeiter am 6. Februar die Nürnberger Zentrale um eine Überprüfung von Verfahren gebeten. «Hintergrund des Hinweises sind fachlich divergierende Einschätzungen über asylverfahrensrechtliche Bewertungen zwischen den Mitarbeitern in der Außenstelle», erklärte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums auf Anfrage.