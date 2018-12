Behörden beraten über Dieselfahrverbot in Darmstadt

Wiesbaden/Darmstadt (dpa/lhe) - Lässt sich ein Dieselfahrverbot in Darmstadt noch abwenden? Über diese Frage verhandelten am Freitag Experten im hessischen Umweltministerium in Wiesbaden. Bundesweit erstmalig konnten dabei auch Vertreter des ökologisch orientierten Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und des Vereins Deutsche Umwelthilfe (DUH) Vorschläge unterbreiten, wie die Messwerte für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2) in der Luft gesenkt werden könnten.