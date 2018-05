Behörden wollen in Mexiko erschossenen Radler heimholen

Hanau/San Cristóbal (dpa/lhe) - Nach der Erschießung in Mexiko eines per Fahrrad reisenden Globetrotters aus Hessen wollen die deutschen Behörden den Leichnam nach Hause holen. Beim Amtsgericht Hanau sei erwirkt worden, die Leiche zu beschlagnahmen und in Deutschland zu untersuchen. Der Antrag werde nun den Behörden in Mexiko übermittelt, sagte der Hanauer Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Donnerstag.