Bei Angriff verletzter Lieferfahrer aus Klinik entlassen

Fulda (dpa/lhe) - Der bei einem Angriff vor einer Fuldaer Bäckerei schwer verletzte Lieferant hat das Krankenhaus verlassen. «Es geht ihm gesundheitlich wieder besser. Er konnte das Krankenhaus am Montag verlassen», sagte der Sprecher der Bäckerei-Kette pappert, Thomas Bertz, am Dienstag. Der Lieferfahrer war am Freitagmorgen von einem randalierenden Mann mit einem Stein am Kopf verletzt worden.