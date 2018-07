Bei Busunfall verletzter Betreuer gestorben

«Den Kindern ist zum Glück nur wenig passiert. Einige befinden sich noch zur Beobachtung im Krankenhaus, aber auch sie sind wohlauf», sagte der Landrat des Schwalm-Eder-Kreises, Winfried Becker, am Montag. Er war am Sonntag nach Dahme gekommen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. «Die Stimmung unter den Kindern und den Betreuern ist noch immer sehr emotional», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Alle 196 Teilnehmer des Zeltlagers sollten am Montag die Heimreise antreten. Sie wurden am Abend in der nordhessischen Kreisstadt Homberg an der Efze erwartet.

Becker dankte am Montag Rettungskräften und dem Kreis Ostholstein für ihren Einsatz. «Wir haben von allen Helfern großartige Unterstützung erfahren», sagte er. An dem Einsatz am Samstag waren nach Polizeiangaben rund 100 Einsatzkräfte beteiligt, darunter 38 Rettungs- und Krankenwagen.

Die genaue Unfallursache stand nach Polizeiangaben zunächst nicht fest. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit der Klärung beauftragt. Ein Ergebnis liege noch nicht vor, hieß es am Montag.