Bei Frankfurter Razzia Drogen sichergestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Razzia im Frankfurter Bahnhofsviertel ist in der vergangenen Woche auch ein Schlag gegen einen überregional aktiven Drogenumschlagplatz gelungen. Insgesamt wurden Drogen in einem Straßenverkaufswert von rund 870 000 Euro sichergestellt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer ersten Bilanz der Durchsuchungsaktion, bei der mehr als 300 Polizisten eingesetzt waren. Außerdem wurden knapp 60 000 Euro Bargeld sowie rund 10 000 Euro Falschgeld beschlagnahmt.