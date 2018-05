Bei Sonnenschein: Hessentag startet in Festwochenende

Korbach (dpa/lhe) - Bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen von bis zu 28 Grad ist der diesjährige Hessentag in Korbach in sein erstes Festwochenende gestartet. Der Sprecher der Stadt, Ralf Buchloh, sprach von einem gelungenen Auftakt. «Es ist wunderbares Wetter, die Leute haben gute Laune. Das macht einfach Spaß.» Die Hessentagsmeile sei voll. Für das Adel-Konzert am Abend erwartet die Stadt mehrere Tausend Zuschauer. Bei der Eröffnung am Freitag kamen laut Hessischer Staatskanzlei 40 000 Besucher auf das Festivalgelände. Am Samstag sollen es wohl noch mehr sein.