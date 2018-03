Bei Waldarbeiten Mörsergranate gefunden

Kaufungen (dpa/lhe) - Bei Waldarbeiten in Nordhessen ist eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sei noch am Fundort gesprengt worden, da ein Transport zu gefährlich gewesen sei, teilte die Polizei in Kassel am Donnerstag mit. Ein Mitarbeiter des Forstamts Kaufungen hatte die mit Laub bedeckte Granate am Mittwochnachmittag in einem Busch nahe einer Landstraße zwischen Nieste und Kleinalmerode gefunden. Während der Arbeit des Kampfmittelräumdienstes am Mittwochabend wurde die Straße für etwa eine halbe Stunde gesperrt.