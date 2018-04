Beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen: Drei Verletzte

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Wiesbaden sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 21-jähriger Autofahrer war am Montagabend im Stadtteil Mainz-Amöneburg unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dabei habe er ein entgegenkommendes Auto übersehen. Es sei zum Zusammenprall gekommen. Der 22 Jahre alte Beifahrer des Unfallverursachers wurde leicht eingeklemmt und musste nach Angaben der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige und ein weiterer Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.