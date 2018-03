Bekanntes Darmstädter Sportbad wird neu gebaut

Das Nordbad in Darmstadt bei Nacht. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Neubau des Darmstädter Nordbads soll etwas billiger werden als geplant und bis Ende 2020 fertig sein. Schon seit Sommer 2017 müssen Sportler und Bürger auf das benachbarte Freibad ausweichen, das mit einer aufblasbaren Traglufthalle in ein provisorisches Hallenbad verwandelt wurde. Der Magistrat habe jetzt beschlossen, das auch von Profi-Sportlern wie dem Schwimmer Marco Koch und dem Triathleten Patrick Lange genutzte Bad für 43,2 Millionen Euro zu sanieren, berichtete die Stadt am Donnerstag. Die Investitionen waren zunächst mit 49,7 Millionen Euro veranschlagt und dann noch einmal abgespeckt worden. Das bekannte Sportbad hatte in den vergangenen 40 Jahren immer wieder repariert werden müssen und für viel Streit gesorgt.