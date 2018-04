Bekennerschreiben zu Brandanschlag auf Moschee

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Brandanschlag auf eine Moschee in Kassel ist im Internet ein Bekennerschreiben von mutmaßlich Linksextremen aufgetaucht. «Wir prüfen das im Rahmen der Ermittlungen», sagte ein Sprecher der Kasseler Polizei am Mittwoch. Ob die Verfasser tatsächlich in der Nacht zum 25. März drei Brandsätze auf das türkische Kulturzentrum mit Gebetsräumen geworfen haben, sei noch unklar. Bei dem Brandanschlag war nur ein geringer Schaden von 2000 Euro entstanden. Ein Video der Tat zeigte vier Verdächtige.