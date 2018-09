Bekiffter Paketbote beliefert Polizei: Ermittlungsverfahren

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein bekiffter Paketbote hat bei der Polizei in Darmstadt eine Lieferung abgegeben. Die Beamten bemerkten jedoch, dass der 21-Jährige berauscht war und zogen ihn sofort aus dem Verkehr. Der junge Mann gestand, Cannabis und Amphetamin genommen zu haben, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die Auslieferung der restlichen Pakete musste am Mittwoch ein anderer Fahrer übernehmen.