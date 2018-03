Beratung gegen Extremismus: Mehr Kontakte zu Gefährdeten

Kassel/Frankfurt/Offenbach (dpa/lhe) - Extremismus-Berater in Hessen haben immer stärkere Kontakte in die islamistische Szene. Das Violence Prevention Network (VPN) hatte im vergangenen Jahr 47 (Vorjahr 41) neue Kontakte zu gefährdeten Menschen. Die Gesamtzahl stieg damit auf 161. Religiös begründeter Extremismus bleibe eine Gefahr, sagte VPN-Geschäftsführer Thomas Mücke: «Das Potenzial ist weiterhin vorhanden, auch wenn das Thema Ausreise in Kampfgebiete reduziert ist.»