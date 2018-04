Bereitschaftsdienst ausgeweitet: nach Kinder- nun Augenärzte

Die Zentralen sind für Patienten gedacht, deren Behandlung nicht bis zum nächsten Werktag warten kann, die aber nicht ins Krankenhaus müssen. Sie können sich abends und am Wochenende telefonisch an die bundesweit einheitliche Rufnummer 116117 wenden oder eine der 67 hessischen Bereitschaftsdienstzentralen aufsuchen. Als erste Facharztgruppe wurden Kinderärzte in das System integriert.