Bergnot am Steilhang: Ruderer schlägt Alarm

Waldeck (dpa/lhe) - Bei einer Wanderung am Edersee sind vier Wanderer am Donnerstag im Steilhang der Kahle Hardt in Bergnot geraten. Ein Ruderer habe die Gruppe am Vormittag beim Klettern beobachtet, berichtete ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Da es dort in den vergangenen Jahren wiederholt zu Rettungsaktionen gekommen war, verständigte er die Polizei.