Bericht: Jurist zweifelt an korrektem Ablauf der Hessenwahl

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) Der Verfassungsjurist Joachim Wieland zweifelt laut einem Medienbericht am geordneten Ablauf der Landtagswahl in Hessen. Grund ist eine Anordnung der Stadt Frankfurt an die Wahlhelfer, die Stimmzettel am Wahlabend im Wahllokal zurückzulassen. «Ich glaube nicht, dass das den Anforderungen an den geordneten Ablauf einer Wahl entspricht», sagt Joachim Wieland, Professor für Öffentliches Recht an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und Richter am Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen, der «Frankfurter Neuen Presse» (Freitag). Ausgezählte Stimmzettel dürfen laut Wieland «nicht einfach so in einer Schule zurückgelassen werden».