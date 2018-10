Beschädigte Oberleitung bremst Zugverkehr aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine bei Bauarbeiten beschädigte Oberleitung hat am Dienstag den Zugverkehr in Teilen Frankfurts bis nach Mittelhessen hinein beeinträchtigt. Wie ein Sprecher der Bahn sagte, war davon die Strecke zwischen den Stadtteilen Frankfurt-West und Frankfurt-Eschersheim betroffen. Daher waren die S-Bahnen aus Richtung Friedberg zunächst nur bis Frankfurter Berg unterwegs und mussten dann wieder zurückfahren. Außerdem führte die Oberleitungsstörung für Ausfälle und Verspätungen im Zugverkehr in Richtung Wetterau und Gießen.