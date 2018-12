Beschädigter Kesselwagen wird wieder auf die Gleise gehoben

In einem Umkreis von 300 Metern um die Unfallstelle müssen die Menschen währenddessen aus Sicherheitsgründen alle Gebäude verlassen. «Es befindet sich noch eine Restmenge Kühlmittel in dem Kesselwagen, die gesundheitsschädlich sein kann», sagte der Sprecher. Die Evakuierung sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme. Der Bahnverkehr steht ab 11.00 Uhr ebenso still wie der Verkehr auf der Autobahn 66, die unter der Bahnstrecke hindurchführt.

Am Freitagmittag war die Lok eines Güterzugs beim Rangieren mit dem letzten Wagen eines anderen Güterzugs zusammengeprallt. Die genaue Unfallursache war auch am Samstag noch unklar.