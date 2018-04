Beseitigung von Orkanschäden dauert bis Jahresende

Von Sturmtief «Friederike» entwurzelte Bäume am Stadtrand von Kassel. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Kassel (dpa/lhe) - In nord- und mittelhessischen Wäldern besteht abseits der Wege weiter Lebensgefahr durch Orkanschäden. Besonders Windwurfflächen seien kein Abenteuerspielplatz, sagte eine Sprecher des Landesbetriebs Hessen Forst am Montag in Kassel. Gefahr droht durch umstürzende Bäume, herabfallende Äste und liegende Bäume, die unter großer Spannung stehen. Die Beseitigung der Schäden des Orkans «Friederike» wird laut Hessen Forst noch das ganze Jahr dauern. Zuvor hatte die Tageszeitung «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) darüber berichtet.