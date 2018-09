Besetzung der Paulskirche bis Sonntagmorgen geduldet

Frankfurt/Main (dpa) - Die Besetzung der Paulskirche von Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerks Attac wird bis Sonntagfrüh von der Stadt Frankfurt geduldet. Wie der Büroleiter des Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD), Nils Bremer, am Samstagabend vor Ort sagte, dürfen die Aktivisten ihr geplantes Programm bis in den Abend durchführen und die Nacht in der Kirche verbringen. Um 9.00 Uhr am Sonntag solle das Gebäude dann besenrein übergeben werden. Oberbürgermeister Feldmann hat das Hausrecht für die Paulskirche inne. Die Aktivisten haben Isomatten und Schlafsäcke mitgebracht und ursprünglich vorgehabt, bis Sonntagvormittag zu bleiben.