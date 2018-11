«Besitzen nur Radio»: Bildschirme auf die Straße geworfen

Eine Polizeistreife hatte am Montagabend die Trümmer eines Computerbildschirms auf der Fahrbahn entdeckt. Kurze Zeit später seien ein Fernsehgerät sowie vier Bierflaschen geworfen worden. Die Beamten untersuchten daraufhin ein angrenzendes Mehrfamilienhaus und ließen sich die TV-Geräte der Bewohner zeigen.

Am Ende sei nur ein Pärchen im Dachgeschoss übriggeblieben, das keinen Fernseher hatte. Die Erklärung der jungen Leute: Man besitze nur ein Radio. Die Polizei bezweifelte das. Am Fenster waren Dachziegel beschädigt und in der Wohnung standen leere Bierflaschen derselben Marke. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen das Paar.