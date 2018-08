Beteiligte fahren nach schwerem Unfall einfach weiter

Gießen (dpa/lhe) - Eine 53-Jährige hat sich auf der Autobahn 5 mit ihrem Auto mehrfach überschlagen - die Fahrer von zwei anderen am Unfall beteiligten Wagen sind einfach weitergefahren. Die drei Fahrzeuge waren am Donnerstagabend in Richtung Kassel in Höhe der Raststätte Reinhardshain unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die Frau aus dem Landkreis Göttingen erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Nach den beiden flüchtigen Fahrern fahndete die Polizei auch am Freitag noch und leitete ein Verfahren wegen Unfallflucht ein. Sie bat zudem um Zeugenhinweise.