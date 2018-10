Betriebsbedingte Kündigungen in Merck-Buchhaltung vom Tisch

Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - Merck verzichtet nach langem Ringen mit Arbeitnehmervertretern zunächst auf betriebsbedingte Kündigungen in der Buchhaltung. Mit dem Betriebsrat habe man sich am Freitagabend auf einen Sozialplan für die Mitarbeiter der Tochterfirma «Merck Accounting Solutions & Services Europe» geeinigt, erklärte der Pharma- und Chemie-Konzern am Montag in Darmstadt. Damit seien betriebsbedingte Kündigungen bis zum 31. Januar 2020 ausgeschlossen. Oberstes Ziel sei es, die Mitarbeiter der Tochter innerhalb des Konzerns weiter zu beschäftigen.