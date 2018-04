Betriebsrat: Opel laufen die Leute weg

Frankfurt/Main (dpa) - Beim Sanierungsfall Opel verlassen Tausende Beschäftigte das Unternehmen. «Opel laufen wirklich die Leute weg», erklärte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Wolfgang Schäfer-Klug am Freitag in Frankfurt. Nach seinen Angaben haben bereits mehr als 2500 Beschäftigte die Abfindungen zum Vorruhestand angenommen. Dazu kämen noch mindestens 500 Mitarbeiter in Altersteilzeit und eine unbekannte Zahl von Beschäftigten, die weitere Abfindungsangebote annähmen. Schäfer-Klug befürchtet unter der Regie des neuen Mutterkonzerns PSA großen Schaden für die Zukunft des Autobauers: «Es wollen mehr gehen, als notwendig ist.»