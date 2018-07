Betrüger wollte Rentnerin Gold für 134 000 Euro stehlen

Kassel/Coesfeld (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Betrüger, der sich als Polizist ausgab, ist nur wenige Monate nach einer ersten Festnahme in Nordhessen wegen eines ähnlichen Vorwurfs in NRW erwischt und schließlich angeklagt worden. Der 36-Jährige, der sich seit Mittwoch in Kassel vor Gericht verantworten muss, soll mehrfach versucht haben, Senioren als «falscher Polizeibeamter» um ihr Vermögen zu bringen. Der Kammer des nordhessischen Amtsgerichts liege deshalb auch eine Anklage aus Dortmund vor, sagte der Vorsitzende Richter beim Prozessauftakt am Mittwoch in Kassel.