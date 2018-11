Betrug als vermeintlicher Prokurist und Steuerberater

Büdingen/Friedberg (dpa/lhe) - Ein Mann aus Büdingen soll sich als Steuerberater und Prokurist ausgegeben und mehrere Betrugsdelikte begangen haben. Die Polizei hatte in der vergangenen Woche sieben Wohn- und Geschäftsräume des 24-Jährigen sowie möglicher Mittäter durchsucht und Beweismaterial sichergestellt, wie die Ermittler am Mittwoch in Friedberg mitteilten. Dem Verdächtigen werde unter anderem vorgeworfen, als angeblicher Prokurist im Namen einer Firma einen Auftrag in Höhe von 50 000 Euro erteilt zu haben.