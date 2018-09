Betrunken randaliert: Mann beschädigt mehr als 50 Fahrzeuge

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr als 50 Fahrzeuge soll ein stark betrunkener Mann in Wiesbaden beschädigt haben. An den 51 Autos seien Schäden an Außenspiegeln und Scheibenwischern festgestellt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der 24-Jährige auf dem Nachhauseweg am Samstagmorgen im Bereich Wiesbaden-Dotzheim weitere Wagen beschädigt habe. Zeugen und noch nicht bekannte betroffene Autofahrer sollten sich melden. Ein Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie von lauten Schlaggeräuschen auf der Straße geweckt worden war.