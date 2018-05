Betrunkene Paddler kentern auf der Werra

Wanfried (dpa/lhe) - Auf der Werra ist ein mit zwei betrunkenen Paddlern besetztes Kanu gekentert. Nach dem Unfall am Dienstag suchten Feuerwehr und DLRG zu Wasser und zu Land nach einem vermissten 33-Jährigen und konnten ihn nach wenigen Minuten finden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine sechsköpfige Gruppe war am Maifeiertag bei Wanfried (Werra-Meißner-Kreis) mit drei Kanadiern unterwegs, als eines der Boote kippte. Beide Paddler landeten im Wasser. Ein 35 Jahre alter Mann konnte sich selbst aus dem Wasser retten, sein Bootsgenosse blieb zunächst verschwunden und wurde erst von den Rettungskräften gefunden.