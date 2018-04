Betrunkene Radlerromanze von Polizei gestoppt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer romantischen Tour haben zwei betrunkene Radfahrer in Frankfurt einen Unfall verursacht. Die 31-jährige Frau und der ein Jahr ältere Mann lernten sich am Sonntagabend in der Innenstadt kennen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide wohnten zufällig im gleichen Haus im Gallusviertel und machten sich erheblich alkoholisiert auf den Heimweg. Auf der Mainzer Landstraße verlor die Frau den Angaben zufolge die Kontrolle über ihr Rad und rammte den Mann. Beide stürzten in dem Moment, als eine Polizeistreife anhielt.