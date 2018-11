Betrunkener 19-Jähriger schlägt und tritt drei Frauen

Limburg (dpa/lhe) - Ein betrunkener 19-Jähriger hat in Limburg in der Nacht zu Sonntag drei Frauen attackiert und zwei von ihnen schwer verletzt. Die Polizei nahm ihn wenige Stunden nach der mutmaßlichen Tat an seiner Wohnung fest, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Bei der Festnahme hatte der junge Mann den Angaben nach einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Nötigung sowie Sachbeschädigung.