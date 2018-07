Betrunkener 25-Jähriger rast mit Auto gegen Hauswände

Erzhausen (dpa/lhe) - Ein betrunkener 25-jähriger Autofahrer ist in Erzhausen bei Darmstadt gegen mehrere Hauswände gerast - und kaum verletzt worden. Der Motorblock des Unfallwagens wurde durch die Wucht des Aufpralls herausgeschleudert, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der junge Mann sei gegen 1.25 Uhr deutlich zu schnell unterwegs gewesen und habe möglicherweise auch unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Er war nicht angeschnallt. Polizisten nahmen den 25-Jährigen fest. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein und das Auto wurden sichergestellt.