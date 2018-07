Betrunkener Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 38 Jahre alter Autofahrer hat sich in Wiesbaden eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Vier Menschen - darunter eine Polizistin - wurden verletzt, mehrere Autos beschädigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. «Einem ersten Eindruck zufolge war der Autofahrer massiv alkoholisiert», sagte ein Sprecher der Polizei. In der Nacht zum Samstag hatte sich der Fahrer auf der Autobahn 643 einer Verkehrskontrolle entzogen und war mit seinem Auto in Richtung Wiesbadener Innenstadt geflüchtet.