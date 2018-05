Betrunkener Autofahrer rast gegen Garage: Schwer verletzt

Vellmar/Kassel (dpa/lhe) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Nordhessen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Der 46-Jährige raste nach Angaben der Polizei mit solch einer Wucht gegen eine Garage, dass diese aus ihrem Fundament gerissen wurde. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann aus dem Autowrack und brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall in Vellmar (Kreis Kassel) entstand in der Nacht zum Freitag ein Schaden von mehreren Tausend Euro.