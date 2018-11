Betrunkener Geisterfahrer stoppt erst nach 20 Minuten

Griesheim (dpa/lhe) - Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist am Samstag auf einer Autobahn in Hessen fast 20 Minuten als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Ein Richter sprach nun einen Haftbefehl gegen den 47-Jährigen aus, wie die Polizei mitteilte. Er kam in ein Gefängnis in Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg).