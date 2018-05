Betrunkener Radfahrer randaliert und verletzt Polizisten

Eschwege (dpa/lhe) - Ein 27-jähriger Mann hat am Mittwoch volltrunken in Eschwege randaliert und zwei Polizisten attackiert. Mit dem Fahrrad fuhr er am Nachmittag zunächst gegen ein parkendes Auto und zerkratzte den Lack, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei den hochsommerlichen Temperaturen betrank er sich danach weiter und musste sich schließlich von einem Rettungswagen ins Krankenhaus einliefern lassen. Dort begann er zu randalieren, so dass die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Während der Untersuchung trat er zwei Beamten gegen den Kopf und verletzte beide. Der Mann sei der Polizei schon früher aufgefallen, sagte ein Sprecher, allerdings nie durch Gewaltdelikte.