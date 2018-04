Betrunkener Unfallfahrer verursacht 250 000 Euro Sachschaden

Mühltal/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein betrunkener und vermutlich unter Drogen stehender Autofahrer hat an der Einfahrt zum Lohbergtunnel im südhessischen Mühltal einen Verkehrsunfall mit enormen Folgen verursacht. Der 32-Jährige und ein weiterer Autofahrer wurden zwar nur leicht verletzt, wie die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Es entstand aber außergewöhnlich hoher Sachschaden von 250 000 Euro.