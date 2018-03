Betrunkener auf Gleisen: Zugführer kann rechtzeitig halten

Gernsheim (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann auf den Gleisen hat im Bahnhof von Gernsheim zu der Notbremsung eines Zuges geführt. Der Regionalexpress habe vor dem 58-Jährigen angehalten, teilte die Bundespolizei in Frankfurt am Donnerstag mit. Der Mann hatte über zwei Promille Alkohol intus. Der Zug konnte am späten Mittwochabend mit 50-minütiger Verspätung weiterfahren. Acht weitere Züge verspäteten sich ebenfalls. Eine Bundespolizistin, die mit der Bahn auf dem Weg nach Hause gewesen war, führte den Mann weg von den Gleisen, woraufhin er sie beleidigte. Er wurde schließlich gefesselt und an eine Polizeistreife übergeben.