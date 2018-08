Betrunkener bedroht zwei Männer mit Softairwaffe

Gießen/Kassel (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann hat in einem Geschäft im Hauptbahnhof in Gießen zwei Menschen mit einer Softairwaffe bedroht. Die drei Männer waren am Montagabend aus zunächst unbekannten Gründen in einen Streit geraten, wie die Bundespolizei in Kassel am Dienstag mitteilte. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und machte eine Beamtin, die gerade auf dem Weg zum Dienst war, darauf aufmerksam. Sie veranlasste die Festnahme des Verdächtigen, bei dem ein Test einen Alkoholwert von 1,9 Promille ergab. Seine 21 und 28 Jahre alten Kontrahenten blieben unverletzt. Die Waffe wurde sichergestellt.