Betrunkener rast mit Auto gegen Häuser: Spur der Verwüstung

Erzhausen/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Südhessen gegen mehrere Hauswände gerast und hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Trümmer verteilten sich auf einer Strecke von mehr als 100 Metern, die die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Der 25-jährige Mann war in der Nacht zum Montag in Erzhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) mit so großer Wucht gegen die Hauswände geprallt, dass der komplette Motor aus seinem Auto herausgerissen wurde. Obwohl der Mann nicht angeschnallt war, überstand er den Unfall nahezu unverletzt. Polizisten nahmen ihn fest und stellten sein Auto und seinen Führerschein sicher.