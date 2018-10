Betrunkener stößt Polizistin in den Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann hat in Frankfurt eine Polizistin in den Main gestoßen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte eine Polizeistreife den 19-jährigen Mann am frühen Sonntagmorgen im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen kontrollieren. Der Mann weigerte sich und flüchtete an das Mainufer. Dort konnten ihn die Polizisten festhalten. Der 19-Jährige wehrte sich allerdings vehement und schubste eine 27-jährige Polizistin in den Main. Die Beamtin konnte sich an einem Stahlseil festhalten, so dass sie nur bis zur Hüfte in das Wasser eintauchte. Ein 29-jähriger Kollege eilte ihr zur Hilfe und verletzte sich dabei leicht.