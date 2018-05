Betrunkener torkelt auf Gleisen: Zugverkehr gesperrt

Kassel/Baunatal (dpa/lhe) - Wegen eines betrunkenen Mannes auf den Gleisen ist der Zugverkehr zwischen Kassel und Baunatal am Montagabend gestoppt worden. Der 49 Jahre alte Obdachlose sei zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei in Kassel am Dienstag mit. Er war am Bahnsteig in Rengershausen herumgetorkelt, dabei geriet er auch auf die Gleise. Wegen der Sperrung hatten acht Züge Verspätung.