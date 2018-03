Betrunkener würgt und bedroht Nachbarin

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Eine Frau ist von einem betrunkenen Nachbarn in Bad Hersfeld gewürgt und mit einer Druckluftpistole bedroht worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag konnte sie sich am Donnerstagabend mit leichten Verletzungen in ihre Wohnung retten. Der Polizei sagte sie, der Mann habe sie mit einer Schusswaffe bedroht. In einem Handgemenge sei das Magazin der Waffe auf den Boden gefallen, woraufhin ihr Nachbar sie gewürgt habe. Anschließend sei die ebenfalls betrunkene Ehefrau des Nachbarn in den Flur getreten. Diese habe ihr das Magazin aus der Hand gerissen.