Beute: Tüte Gummibärchen

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Eine Gummibärchentüte im Wert von einem Euro haben Diebe bei einem Einbruch in eine Schulmensa in Bad Nauheim (Wetteraukreis) erbeutet. Vermutlich seien die Täter keine Profi-Einbrecher gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. «Aber es war ein Einbruch und als solcher wird er auch strafrechtlich bewertet», sagte sie.