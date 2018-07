Beuth informiert sich über Maßnahmen zur Inneren Sicherheit

Am Nachmittag (14.00 Uhr) informiert sich der Innenminister über die neue Videoüberwachung in Hanau. An drei ausgewählten, zentralen Plätzen - dem Marktplatz, dem Freiheitsplatz und dem Platz an der Platane - wird das Geschehen mit Kameras gefilmt. Die Videoüberwachung sei ein Baustein im Konzept zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Raum.